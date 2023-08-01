  • 10 августа 202310.08.2023четверг
  • USD97,3999
    EUR106,8897
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

За попытку украсть овцу жителей Тюменской области отправили на обязательные работы

Происшествия, 10:47 10 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По 200 часов отработают трое жителей Казанского района за неудачную попытку украсть овцу. Ущерб мог составить более 10 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 10 июня мужчины в состоянии алкогольного опьянения решили украсть овцу. Они приехали к заброшенному зданию, откуда пытались увести животное, но были застигнуты на месте совершения преступления.

В суде подозреваемые признали свою вину. Им назначено наказание в виде обязательных работ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Казанский район , кража , обязательные работы , овцы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:47 10.08.2023За попытку украсть овцу жителей Тюменской области отправили на обязательные работы
10:03 10.08.2023Мотоциклист погиб в ДТП в Тюменском районе
16:52 09.08.2023Пять лет тюрьмы грозит тюменцу за кражу телефона
15:57 09.08.2023Пьяный водитель пытался уехать от ДПС на трассе Тюмень - Екатеринбург