За попытку украсть овцу жителей Тюменской области отправили на обязательные работы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По 200 часов отработают трое жителей Казанского района за неудачную попытку украсть овцу. Ущерб мог составить более 10 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 10 июня мужчины в состоянии алкогольного опьянения решили украсть овцу. Они приехали к заброшенному зданию, откуда пытались увести животное, но были застигнуты на месте совершения преступления.

В суде подозреваемые признали свою вину. Им назначено наказание в виде обязательных работ.