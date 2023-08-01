В Тюменской области восемь компаний вошли в кластер "Транспорт и дорожное строительство"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь ведущих компаний Тюменской области вошли в состав образовательно-производственного кластера "Транспорт и дорожное строительство", созданного в рамках федеральной программы "Профессионалитет". Он начнет функционировать на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий в 2024 году. Соглашение о сотрудничестве подписано в департаменте образования и науки Тюменской области 10 августа.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" директор Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Тамара Шпак, для тюменского региона дорожная отрасль – одна из самых значимых в экономике. И она нуждается в высококвалифицированных кадрах.

"Создание кластера для нас как образовательной организации, для региона, для предприятий – это новая модель подготовки квалифицированных, востребованных на рынке труда кадров, которые мы будем готовить совместно с предприятиями, наставниками в условиях реального производства. Объекты, которые они возводят, находятся по всей стране. Поэтому возможность трудоустроиться у наших ребят всегда есть", - уверена Шпак.

ТИУ ТИУ

Участники кластера "Транспорт и дорожное строительство": АО "Мостострой-11", АО "Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие", ООО "ЭНКО РИЭЛТИ ГРУПП", Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тобольский многопрофильный техникум, Голышмановский агропедагогический колледж, Агротехнологический колледж, Техникум строительной индустрии и городского хозяйства.

Генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу во время подписания соглашения отметил, что компания уже пять лет сотрудничает с ТИУ. Участие в новом образовательно-производственном кластере – возможность предоставить свои площадки для отработки студентами практических навыков.

ТИУ ТИУ

"Нужно ликвидировать разрыв между теорией и практикой. Предприятия готовы показывать возможности современных технологий, оборудования. Мы будем сотрудничать, предоставлять свои площадки для практики, стажировки. Компания работает по всей стране", - уточнил Николай Руссу.

По словам генерального директора АО "ТОДЭП" Юрия Зинчука, вхождение в образовательно-производственный кластер открывает новые перспективы не только для подготовки молодых специалистов, но и уже опытных.

"Кроме выпускников на базе кластера будет возможность получать смежные специальности, усовершенствовать рабочие специальности, повышать квалификацию. И это будут не только студенты, но и те люди, которые уже работают на производстве, они смогут получать дополнительное образование", - считает Зинчук.

ТИУ ТИУ

В Тюменской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет" созданы три образовательно-производственных кластера. Первый – "Клиническая и профилактическая медицина" откроют на базе Тобольского медицинского колледжа им. Володи Солдатова 1 сентября.

Кластеры в отраслях "Машиностроение" и "Транспортная промышленность" запустят в 2024 году.

Открытие кластеров происходит в рамках нацпроекта "Образование".

Анжела Лебедева