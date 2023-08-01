В Тюменской области определили еще 12 подрядчиков по капремонту
Экономика, 10:02 11 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
12 подрядных организаций прошли отбор для выполнения работ по госконтрактам на капремонт многоквартирных домов Тюменской области. Теперь они смогут участвовать в электронных торгах, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
Все прошедшие отбор, а на него документы заявили 18 компаний, обладают необходимой квалификацией и ресурсами, уточнили в ведомстве.
Таким образом, в реестре квалифицированных подрядных организаций по капитальному ремонту многоквартирных домов уже 420 компаний.