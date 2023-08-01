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Футболисты "Тюмени" встретятся с "КАМАЗом" из Набережных Челнов на выезде

Спорт, 11:50 12 августа 2023

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" встретятся с "КАМАЗом" из Набережных Челнов на выездном матче МЕЛБЕТ-Первой лиги 13 августа, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

В апреле 2021 года обе команды боролись за единственную путёвку в первую лигу. Ещё в первом тайме сибиряки остались вдевятером (были удалены Данил Карпов и Вячеслав Бардыбахин). Счёт хозяева открыли только на 56-й минуте. С пенальти. В итоге хозяева ("КАМАЗ") победили (3:0) и на одно очко обошли тюменцев в итоговой таблице. Добавим, что судил тот матч нижегородец Игорь Низовцев. Будет судить он игру в Набережных Челнах и в это воскресенье.

Пока "Тюмень" (9 очков) находится на втором месте, уступая только тольяттинскому "Акрону" (12). "КАМАЗ" (6) – на восьмой строчке турнирной таблицы.

Предстоящая игра начнётся в 19 часов по тюменскому времени. Видеотрансляцию в прямом эфире можно будет увидеть на "Матч ТВ".

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# ФК Тюмень , футбол

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