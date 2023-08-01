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Партпроект "Предпринимательство" стал площадкой для обсуждения проблем и вопросов бизнес-сообщества в Тюмени

Экономика, 16:59 11 августа 2023

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Партийный проект "Предпринимательство" стал эффективной площадкой для рассмотрения проблем и вопросов бизнес-сообщества на международном бизнес-форуме СУП в Тюмени. Его обсудили в рамках программы форума на совместном заседании координаторов УФО федерального проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия", сообщает полпредство.

Полпред Владимир Якушев отметил, что благодаря партийному проекту ряд инициатив, предложенных бизнес-сообществом Уральского федерального округа поддержаны правительством РФ и находятся в проработке.

"На площадках проекта "Предпринимательство" мы получаем отклик от бизнес сообщества. Проблемы, точки роста, все, что требует участия государства транслируется от нас в правительство и Госдуму для дальнейшего решения. На текущей встрече мы обсудим предложения, которые есть в нашем портфеле на сегодняшний день", - заверил он.

Владимир Якушев поблагодарил за активное сотрудничество по этому направлению первого зампред комитета Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству Альфию Когогину и заместителя руководителя фракции "Единая Россия", координатора партийного проекта "Выбирай своё" Сергея Морозова.

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# полпред президента в УФО , предприниматели , СУП

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