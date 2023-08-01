  • 12 августа 202312.08.2023суббота
  • USD98,2066
    EUR107,9723
  • В Тюмени 18..20 С 7 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Более 60% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом

Спорт, 11:12 12 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60% жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом. 12 августа у них профессиональный праздник - День физкультурника.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, за 2022 год спортсмены региона завоевали более 1 тыс. 500 медалей на всероссийских, международных и межрегиональных соревнованиях. Область неизменно сохраняет лидерские позиции в России по вовлеченности жителей в занятия физкультурой.

Чтобы создать комфортные условия тренировок, в регионе развивают инфраструктуру. При благоустройстве общественных пространств обязательно предусматривают спортивные уголки, отметил глава региона Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# День физкультурника , медали

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:50 12.08.2023Футболисты "Тюмени" встретятся с "КАМАЗом" из Набережных Челнов на выезде
11:12 12.08.2023Более 60% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом
17:34 11.08.2023Для воспитанников секции самбо в Аромашево приобретут спортивную экипировку
17:17 11.08.2023Тюменским спортсменам вручили награды Министерства спорта России