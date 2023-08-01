Более 60% тюменцев систематически занимаются физкультурой и спортом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 60% жителей Тюменской области систематически занимаются физкультурой и спортом. 12 августа у них профессиональный праздник - День физкультурника.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, за 2022 год спортсмены региона завоевали более 1 тыс. 500 медалей на всероссийских, международных и межрегиональных соревнованиях. Область неизменно сохраняет лидерские позиции в России по вовлеченности жителей в занятия физкультурой.

Чтобы создать комфортные условия тренировок, в регионе развивают инфраструктуру. При благоустройстве общественных пространств обязательно предусматривают спортивные уголки, отметил глава региона Александр Моор.