Тюменские предприниматели обсудили поставки пиломатериалов на рынок Турции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские предприниматели обсудили поставки пиломатериалов с членами Ассоциации лесопромышленников Турции. Это класс пиломатериалов, который необходим турецким потребителям.

Как сообщили "Вслух.ру" в Торгово-промышленной палате Тюменской области, стороны обсуждают различные варианты транспортировки готовой продукции из дерева, использование разного вида транспорта.

Также предприниматели посетили павильон Good Food Russia – это площадки, где российские производители могут найти покупателей и заключить контракты, а потребитель, в свою очередь, получает возможность ознакомиться с большим ассортиментом продукции Made in Russia. Там бизнесмены обсудили возможность участия в проекте тюменских производителей кондитерских изделий.

Поездка организована Центром поддержки экспорта Инвестиционного агентства совместно с ТПП Тюменской области в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".