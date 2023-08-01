Три человека погибли в аварии в Тюменском районе
Происшествия, 15:17 12 августа 2023
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
ДТП с тремя погибшими произошло на подъезде к санаторию "Сибирь" в ночь на 12 августа. Автомобиль ВАЗ 2110 съехал с дороги и опрокинулся, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Водитель и два пассажира машины - женщина и мужчина, погибли на месте происшествия в результате полученных травм. Их личности устанавливаются.
Обстоятельства происшествия выясняются.
"Предварительно водитель не справился с управлением транспортным средством и допустил съезд с дороги. Движение по автомобильной дороге не ограничено", – сообщил руководитель межмуниципального отдела ГИБДД "Тюменский" Евгений Хмелев.