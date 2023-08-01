Исетский район Тюменской области отмечает вековой юбилей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С вековым юбилеем муниципалитета поздравил жителей Исетского района губернатор Тюменской области Александр Моор. Праздник состоялся на стадионе "Исеть" 13 августа.

"Исетский район – это плодородный край, край хлеборобов, наша житница. В прошлом году валовый сбор зерна составил 207 тысяч тонн. Это рекорд за сто лет", – сказал глава региона.

В муниципалитете успешно реализуются инвестиционные проекты. Есть производство по обработке древесины. В ближайшее время откроется заключительная очередь крупнейшего инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса – племенной репродуктор индейки второго порядка.

За последние пять лет в Исетском районе создали более 500 новых рабочих мест, построили 67 тыс. квадратных метров жилья. Продолжается газификация района, возведено 46 км сетей газопровода.

"Самое главное, что в Исетском районе живут не просто трудолюбивые люди, а настоящие патриоты. Мне рассказали одну историю о том, как местные ребятишки собрали металлолом, а вырученные деньги потратили на нужды нашей армии. Знаю, что все жители Исетского района объединились и помогают своим землякам, которые героически выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы верим в мужество наших парней и желаем им скорейшего возвращения домой с победой", – сказал губернатор.

Отметим, в Исетском районе создан благотворительный счет "Нужна помощь". С сентября 2022 года по июнь 2023 года на него поступило более 2 млн миллионов рублей. Жители района направили 1,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, включая бензиновые генераторы, тепловизоры, газовые горелки, продукты питания, медикаменты, одежду и обувь.

Глава региона пожелал жителям Исетского района здоровья, благополучия, мира и добра.

Инна Пахомова