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Более 24 тыс. жителей обслуживает обновленная больница в с. Исетское

Губернатор, 15:09 13 августа 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

24 тыс. 600 жителей обслуживает областная больница № 13 в селе Исетском. Учреждение было капитально отремонтировано в 2022 году. 13 августа его посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В структуру больницы входят поликлиника, две врачебных амбулатории, 31 ФАП (из них 14 модульные), отделение скорой медицинской помощи, многопрофильный стационар на 97 коек, дневной стационар на 30 коек с учетом сменности.

В 2023 году в учреждение поставлено и эксплуатируется медицинское оборудование на сумму около 18 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Укомплектованность врачами и средним медицинским персоналом составляет 100%. В Тюменском государственном медицинском университете по целевому набору для областной больницы №13 обучаются 36 студентов.

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# Александр Моор , больница , Исетский район

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