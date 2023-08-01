В лесу полиция задержала тюменца со спайсом

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя Тюмени со свертком синтетического наркотика задержали в лесном массиве. Молодой человек 1993 года рождения сидел под деревом, заметив сотрудников полиции, он попытался избавиться от свертка с порошком, сообщает управление МВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Следственно-оперативная группа изъяла сверток, его направили на экспертизу, задержанного доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что заказал наркотическое средство в Интернете для личного употребления. Экспертиза установила, что изъятое является спайсом массой 0,63 гр.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.