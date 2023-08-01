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В лесу полиция задержала тюменца со спайсом

Происшествия, 13:41 14 августа 2023

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Жителя Тюмени со свертком синтетического наркотика задержали в лесном массиве. Молодой человек 1993 года рождения сидел под деревом, заметив сотрудников полиции, он попытался избавиться от свертка с порошком, сообщает управление МВД России по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Следственно-оперативная группа изъяла сверток, его направили на экспертизу, задержанного доставили в отдел полиции. Там он рассказал, что заказал наркотическое средство в Интернете для личного употребления. Экспертиза установила, что изъятое является спайсом массой 0,63 гр.

В отношении ранее судимого тюменца возбуждено уголовное дело по ст. "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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# наркотики , уголовное дело

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