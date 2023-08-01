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Бойцам СВО отправят из Тюмени машину с лекарствами

Общество, 18:38 14 августа 2023

из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского муниципального района

Машину с лекарствами и медицинскими изделиями отправят тюменским бойцам в зону СВО. "Женское движение Единой России" и "Офицеры России" при поддержке районного Совета ветеранов собрали необходимые медикаменты для госпиталей, где проходят лечение в том числе и жители Тюменского района, сообщает глава Тюменского муниципального района Светлана Иванова в своем Telegram-канале.

Совет ветеранов закупил нужные медикаменты за счет средств благотворительного счета "Забота и милосердие". С помощью активистов "Женского движения" и волонтеров передали важный груз "Офицерам России".

Напомним, партпроект "Женское движение Единой России" и "Офицеры России" Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи поставили региональный координатор партпроекта глава Тюменского района Светлана Иванова и руководитель исполкома общественной организации Александр Сукаченко.

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# гуманитарная помощь , СВО

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