Пострадавшие в аварии на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск дети находятся в реанимации

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Мальчики 3 и 11 лет, пострадавшие в аварии на 241-м км федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе 14 августа, находятся в реанимации.

На месте ДТП констатировали смерть четырех человек. В областную больницу №3 доставили трех пациентов.

"Им оказывается вся необходимая помощь. Состояние крайне тяжелое. Медики боролись за жизнь еще одного пациента. Спасти не удалась, от полученных травм скончался", — рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Екатерина Климович.

На станцию скорой медицинской помощи вызов поступил в 20 часов 39 минут. Он был передан бригаде ССМП, которая прибыла на место ДТП в 20 часов 47 минут. Одновременно попутно остановилась вторая бригада, которая ехала из Абалака. Место ДТП также проезжала бригада территориального центра медицины катастроф ОКБ № 1. Все они оказывали медицинскую помощь.

В результате аварии погибли пять человек, взрослые и три девочки. Infiniti, водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, столкнулся с большегрузом Volvo c полуприцепом. По предварительным данным, в легковом автомобиле ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей.

Инна Пахомова