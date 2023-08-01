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Самый молодой предприниматель Тюменской области участвует в грантовом конкурсе

Экономика, 17:27 16 августа 2023

vk.com/bagishevaia

Александр Сотников из Голышманово является самым молодым предпринимателем Тюменской области. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя он получил в мае 2023 г.

16 августа подал документы на конкурс грантовой поддержки среди молодых предприниматель, теперь готовится к защите своего бизнеса-проекта, рассказала директор центра "Мой бизнес" Ильяна Багишева.

"Юный фермер с 11 лет выращивал бычков. На вырученные деньги исполнил свою мечту - купил компьютер. В январе этого года он отметил 14-летие. В мае официально стал предпринимателем. Это уникальный случай не только для Голышмановского городского округа, но и Тюменской области", - отметила она.

Прием документов на конкурс грантов для молодых и социальных предпринимателей завершается 18 августа. Подробности по телефону 8 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# конкурс , молодые предприниматели

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