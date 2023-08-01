Фальсифицированное сливочное масло выявили в Тюменской области

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Фальсифицированное сливочное масло выявили в Тюменской области. В 18 из 24 проб обнаружены растительные жиры, которые не были заявлены на упаковке. При этом, поставщик – компания "Сибирский вкус" из п. Боровский обеспечивал маслом детские сады и продавал в магазинах юга региона и северных округов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Кроме того, на упаковке указан адрес производства несуществующего предприятия, расположенного в Магнитогорске Челябинской области. Материалы дела были переданы в областное УМВД.

В адрес ООО "Сибирский вкус" направлено решение о прекращении действия четырех деклараций о соответствии продукции. Также заблокирован доступ в государственную информационную систему "Меркурий", предприятие исключено из системы "Цербер". заблокирован. Все заинтересованные лица проинформированы о выявленных нарушениях.