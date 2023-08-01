  • 17 августа 202317.08.2023четверг
  • USD96,7045
    EUR105,6591
  • В Тюмени 28..30 С 1 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Фальсифицированное сливочное масло выявили в Тюменской области

Происшествия, 12:27 17 августа 2023

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре

Фальсифицированное сливочное масло выявили в Тюменской области. В 18 из 24 проб обнаружены растительные жиры, которые не были заявлены на упаковке. При этом, поставщик – компания "Сибирский вкус" из п. Боровский обеспечивал маслом детские сады и продавал в магазинах юга региона и северных округов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

Кроме того, на упаковке указан адрес производства несуществующего предприятия, расположенного в Магнитогорске Челябинской области. Материалы дела были переданы в областное УМВД.

В адрес ООО "Сибирский вкус" направлено решение о прекращении действия четырех деклараций о соответствии продукции. Также заблокирован доступ в государственную информационную систему "Меркурий", предприятие исключено из системы "Цербер". заблокирован. Все заинтересованные лица проинформированы о выявленных нарушениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# масло , Россельхознадзор , фальсификат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 17.08.2023Машинист украл передний мост экскаватора в Заводоуковске
12:27 17.08.2023Фальсифицированное сливочное масло выявили в Тюменской области
11:10 17.08.2023Четыре человека пострадали в аварии в Ялуторовском районе
10:04 17.08.2023Водителя с поддельными правами задержали в Уватском районе