В Тюмени построили школу за 1,35 млрд рублей инфраструктурного кредитного бюджета

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Школу на 1 тыс. 200 мест построили за счет 1,35 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита в Тюмени. Образовательное учреждение расположено в районе улиц Арктической и Андрея Бушуева, сообщает Минстрой России.

Общая площадь школы составляет 20,2 тыс. кв м, три блока функционально связаны друг с другом. В зданиях размещены кабинеты для профильного изучения предметов, библиотека, актовый зал на 150 человек, спортзал, столовая на 600 мест и медпункт.

На прилегающей территории выделены зоны для занятий спортом, игровых площадок, а также места для тихого отдыха. Школа в Тюмени построена в рамках инвестиционного проекта, который предусматривает создание крупного жилого района для 178 тыс. человек.

Отметим, что в Тюменской области за счет инфраструктурных бюджетных кредитов также строят четыре дороги.