Студенты ТюмГУ и ТВВИКУ представляют регион на международном фестивале университетского спорта

| Фото: пресс-служба фестиваля | Фото: пресс-служба фестиваля

Студенты Тюменского госуниверситета и курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова представляют Тюменскую область в первом Международном фестивале университетского спорта. Соревнования открылись в Екатеринбурге 20 августа, сообщает пресс-служба фестиваля.

Старт фестивалю, который собрал в Екатеринбурге команды из 36 стран, дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Приветствовали участников министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Во время церемонии прошло представление 36 стран-участниц соревнований и традиционный парад флагов с названием вузов. В параде участвовали знаменосцы 281 университета.

По словам полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева, к фестивалю была создана инфраструктура, позволяющая провести соревнования на высоком уровне и удобная для зрителей. Этому предшествовала огромная работа правительства Свердловской области, федеральных органов исполнительной власти, Министерства спорта РФ.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что наследие таких фестивалей огромного масштаба для региона и страны сложно переоценить. "Оно поможет в достижении поставленной президентом цели – к 2030 году в регулярные занятия должны быть вовлечены не менее 70% граждан", – уверен он.

Олег Матыцин отметил важность проведения фестиваля для популяризации спорта в молодёжной среде. По его словам, в 2022–2024 годы на развитие студенческого спорта из федерального бюджета выделен почти 1 млрд рублей. В семи вузах, подведомственных Минспорту России, работают центры спортивной подготовки студенческих сборных команд. В 2022 году по поручению президента России на базе двух федеральных университетов созданы центры развития студенческого спорта.

"Екатеринбург на две недели станет мировым центром студенческого спорта. Все это дает нам уверенность в том, что российский студенческий спорт является драйвером на международной арене", – отметил глава спортивного ведомства России.

Международный фестиваль университетского спорта продлится до 31 августа. За две недели игр пройдут поединки по 14 видам спорта — боксу, баскетболу 3×3, бадминтону, волейболу, дзюдо, футзалу, настольному теннису, плаванию, прыжкам в воду, самбо, спортивной борьбе, теннису, тхэквондо и художественной гимнастике. Участие в состязаниях примут свыше 2,3 тысячи человек. Всего будет разыграно 197 комплектов медалей.