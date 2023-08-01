Победителю борьбы на опоясках в Ялуторовске достался живой гусь

| Фото: vk.com/ano_tochka | Фото: vk.com/ano_tochka

I Фестиваль единоборств в Ялуторовске собрал 11 борцов из Ялуторовска и Тюмени, в том числе трое девушек из казачьего класса. Все они соревновались за звание победителя в старинной борьбе на опоясках.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили организаторы состязаний.

"Фестиваль проводился в рамках проекта АНО ДПО "Точка" "Спорт в народ" и включал в себя также соревнования по косики-карате в возрастной категории до 12 лет. В них приняли участие 20 спортсменов. Инициативу поддержала администрация Ялуторовска, молодёжный социально-деловой центр, спортивный клуб "Кречет", федерация борьбы на опоясках Тюменской области под руководством Александра Ложкина, школа карате "Альянс" под руководством Дмитрия Усова", - рассказала директор общественной организации Светлана Ефимова.

В финал борьбы на опоясках в возрастной категории 18 + среди мужчин вышли тюменцы Максим Сажин и Вадим Недоступ. Победителем признан Вадим Недоступ. Он получил главный приз соревнований — живого гуся.

Среди девушек победу одержала Полина Бутусова.

Анжела Лебедева