Тюменец завоевал серебро всероссийских соревнований по рыболовному спорту

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Представитель Тюменской области Егор Севрюгин завоевал серебряную медаль всероссийских соревнований "Кубок Западной Сибири" по рыболовному спорту в дисциплине "ловля донной удочкой". Состязания прошли в Ярковском районе в деревне Мотуши.

Участие в турнире приняли 44 спортсмена в составе 11 из Тюменской, Омской, Курганской, Свердловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Лучших определили в личном и командном зачетах.

В командном зачете первые два места заняли команды из Свердловской области, на третьем месте расположился коллектив из Омской области.

В личном зачете золотую награду взял Егор Прокин, бронзовую - Александр Катаев, оба из Свердловской области, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.