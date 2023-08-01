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Более 4 млрд рублей ипотеки взяли тюменцы на строительство жилья в 2023 году

Экономика, 17:23 23 августа 2023

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Более 4 млрд рублей взяли в ипотеку на постройку домов тюменцы с января по июнь 2023 года, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского отделения Сбербанка.

Доля ипотечных займов на индивидуальное строительство в Западно-Сибирском отделении Сбербанка за первую половину года выросла до 10% от общего объема выдач. В прошлом году за аналогичный период объем выдач составлял около 1 млрд рублей и занимал всего 3% от общей доли ипотечных кредитов.

По словам заместителя управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александра Исаева, ипотека на ИЖС позволяет не ограничиваться вариантами от застройщиков и дает возможность построить дом с учетом всех пожеланий членов семьи, чем активно пользуются тюменцы.

"В первом полугодии почти 8% от общего количества заемщиков Сбера в Тюменской области взяли ипотечные кредиты на индивидуальное строительство. Объем выдач в этом году в четыре раза превысил показатель прошлого года за тот же период", - сообщил он.

ПАО Сбербанк

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# ипотека , Сбербанк

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