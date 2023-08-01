В Тюменской области, Югре и на Ямале сформировали 2005 участковых избирательных комиссий

| Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области | Фото: Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области

2 тыс. 5 участковых избирательных комиссий сформировали в Тюменской области, Югре и на Ямале. Из них 1 тыс. 62 - на юге региона. Подготовкой к выборам в большом регионе занимаются 64 территориальных избиркома.

"Работу строим открыто и всю информацию размещаем на нашем сайте. В регионе действует горячая телефонная линия связи с избирателями по номеру 42-67-72. Каких-либо сложностей на данный момент у нас нет. Была проведена жеребьевка бесплатного эфирного времени на телевидении и радио", - рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области.

В Тюмени изготовлено более 2 млн 600 тыс. документов строгой отчетности, в том числе и тираж для выборов губернатора Тюменской области. В середине августа 360 тыс. 434 избирательных бюллетеня передали в территориальные избиркомы Ямало-Ненецкого автономного округа. Оставшийся тираж - 2 млн 323 тыс. 650 избирательных бюллетеней - для территориальных избирательных комиссий Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, на пост губернатора Тюменской области претендуют четыре партийных кандидата: Иван Левченко от КПРФ, Александр Моор от "Единой России", Владимир Пискайкин от "Справедливой России – Патриоты – За правду" и Денис Садовников от ЛДПР. Все кандидаты были зарегистрированы и в настоящее время активно ведут предвыборную кампанию. Единый день голосования состоится 10 сентября, сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в регионе.