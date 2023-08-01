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Более 150 спортсменов соберет чемпионат по армрестлингу в Ялуторовске

Спорт, 11:07 25 августа 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат Тюменской области по армрестлингу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок в весовой категории от 40 кг до 90+ кг пройдет в Ялуторовске 27 августа.

За звание сильнейших поборются более 150 спортсменов из Тюменского, Ялуторовского, Ярковского, Омутинского, Упоровского и других районов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соревнования по армрестлингу пройдут по системе двоеборья. Жюри определит места участников в каждой весовой категории по сумме очков, полученных в борьбе как левой, так и правой рукой.

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# армрестлинг , чемпионат Тюменской области

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