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Скульптура в виде семейства косуль украсила село Аромашево к 100-летию района

Общество, 16:59 25 августа 2023

Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Архитектурная композиция "Аромашево" появилась в поселке к 100-летию района.

Рядом с большими белыми буквами разместилась скульптура семейства косуль.

Напомним, золотая косуля с серебряными рогами и копытами является частью герба Аромашевского района, на котором, также изображен Венерин башмачок, на флаге - самец косули желтого цвета с рогами и копытами белого цвета.

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