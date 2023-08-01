Скульптура в виде семейства косуль украсила село Аромашево к 100-летию района

| Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: Telegram-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Архитектурная композиция "Аромашево" появилась в поселке к 100-летию района.

Рядом с большими белыми буквами разместилась скульптура семейства косуль.

Напомним, золотая косуля с серебряными рогами и копытами является частью герба Аромашевского района, на котором, также изображен Венерин башмачок, на флаге - самец косули желтого цвета с рогами и копытами белого цвета.