Жительница Ярково лишилась 400 тыс. рублей в надежде заработать на ставках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительница села Ярково перевела мошеннику 400 тыс. рублей в надежде получить дополнительный заработок. Сотрудники полиции устанавливают личность афериста.

Девушка познакомилась с молодым человеком в социальной сети и в общении пожаловалась на нехватку денег. Мужчина заявил, что владеет собственной фирмой и зарабатывает на ставках. Девушка начала переводить ему деньги небольшими суммами. В первую неделю молодой человек действительно перечислил ей 50 тыс. рублей. Но потом начал объяснять, что надо увеличивать ставки и под разными предлогами деньги не перечислял. Девушка обналичила кредитные карты и взяла несколько микрозаймов, и только через несколько дней поняла, что общается с мошенником.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.