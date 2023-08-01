В Тюменском районе отремонтировали 65 дорог по нацпроекту

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

65 дорог отремонтировали в Тюменском районе. Обновление дорожного полотна прошло в рамках нацпроект "Безопасные и качественные дороги". Еще на 29 объектах работы продолжаются, к обновлению девяти подрядчики приступят в сентябре, сообщает администрация района.

За сезон отремонтированы дороги в п. Новотарманский. В том числе, более километра ул. Школьной. Здесь уложен новый асфальтобетон, укреплены обочины. Улица центральная, на ней располагается школа, детский сад, Дом культуры и центр "Юный техник". У нее большая загруженность и после ремонта, улица стала еще безопасней, удобней для пешеходов и водителей, отметил житель поселка, представитель Совета отцов новотарманской школы Александр Шкиндер.

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

А в д. Решетникова по нацпроекту отремонтировали улицы Ленина, Новую, Звездную и Садовую, общей протяженностью 1,3 км. На дорогах уложили асфальт, обочины укрепили щебнем, устроили съезды с проезжей части к домовладениям.