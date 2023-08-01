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В Тюменской области на 86,9 % приняли больше заявлений на учет и регистрацию недвижимости

Экономика, 20:39 27 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 86,9 % приняли больше заявлений на единую процедуру кадастрового учета и регистрации прав в Тюменской области в 2023 г. Пакеты документов поступают в электронной форме, сообщает региональное управление Росреестра.

"При подаче документов в электронном виде главным преимуществом являются сокращенные сроки регистрации. Так, в июле средний фактический срок проведения государственной регистрации прав составлял менее одного дня", – сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Тюменской области Вячеслав Санников.

В ведомстве отметили, что все услуги переведены в электронный формат. На сайте Росреестра или портале Госуслуги можно получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете или регистрации прав на недвижимость, узнать статус поданного заявления, пишет Мегатюмень.

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# кадастровый учет , недвижимость , Росреестр

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