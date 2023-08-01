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Семья из Тюмени привезла серебро со Всероссийского фестиваля ГТО

Спорт, 16:14 28 августа 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Семья Васильевых из Тюмени завоевала серебро в эстафете Всероссийского фестиваля ГТО, финальный этап которого прошел в Санкт-Петербурге. Тюменцы также заняли шестое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Бабушка Ирина, папа Борис, мама Анна и сын Ярослав в третий раз в полном составе боролись за победу во всероссийском финале. В их активе уже есть 6 место, которое они заняли в 2021 году, и 11 место - в 2022 году.

"В этот раз участие далось сложнее, потому что с каждым годом конкуренция возрастает. И труднее собраться морально, настроиться перед первым днем, несмотря на то, что у нас уже есть определенный опыт подготовки. Мы никогда не сидим на месте, вместо отдыха выбираем какой-нибудь спортивный вид деятельности. Планируем и дальше принимать участие в соревнованиях всей семьей и всех к этому призываем", — сказала Анна Васильева.

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Добавим, всего в турнире приняли участие 200 человек из 50 субъектов России.

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# фестиваль ГТО

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