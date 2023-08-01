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915 посетителей побывали на выставке "Шедевры художественной коллекции" в Тюмени с 20 августа

Общество, 13:30 29 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

915 посетителей побывали на новой постоянной выставке "Шедевры художественной коллекции", которую открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 августа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил главный специалист пресс-службы музейного комплекса Иван Крутько.

Напомним, открытие новой экспозиции приурочили к празднованию 79-летия со дня образования Тюменской области. Пространство на третьем этаже разделено на две части – отечественное и западноевропейское искусство. Есть работы и в направлении социализации и адаптации людей с особенностями здоровья. В 2022 году музейно-просветительское объединение стало победителем грантового конкурса создания тактильных копий музейных экспонатов в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Были изготовлены копии экспонатов, которые можно трогать руками.

Сейчас в музейном комплексе работают над созданием аудиогида. Иван Крутько сказал, что точной даты, когда будет готов аудиогид, в данный момент нет, поскольку на сегодняшний день идет колоссальная работа в этом направлении.

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Приобрести билеты на экспозицию можно и по "Пушкинской карте". Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова

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# выставка , Музейный комплекс им , Словцова

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