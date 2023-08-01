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В Тюменской области пассажироперевозки в сентябре вырастут на 10 %

Экономика, 18:05 29 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество пассажиров тюменского автовокзала в сентябре вырастает на 10-15 %. Межмуниципальными маршрутами начинают активно пользоваться семьи и студенты, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Сотрудники автовокзала к старту сезона на территории станции покрасили скамейки и ограждения, привели в порядок клумбы и вазоны.

"Мы хотим сделать здание автовокзала ещё удобнее. Уже разработали проект капитального ремонта. В планах - обновить стены, навигационные панели. Один из главных вопросов сейчас — это организация санитарных узлов непосредственно в здании касс. В проекте это учли. Сейчас направили документы на экспертизу", - рассказал руководитель Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.

Недавно на автовокзале появился электронный кассир.

Напомним, ежегодно автостанция Тюмени обслуживает около 3 млн пассажиров.

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# автовокзал , ГУС Тюменской области

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