В Тюменской области пассажироперевозки в сентябре вырастут на 10 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество пассажиров тюменского автовокзала в сентябре вырастает на 10-15 %. Межмуниципальными маршрутами начинают активно пользоваться семьи и студенты, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Сотрудники автовокзала к старту сезона на территории станции покрасили скамейки и ограждения, привели в порядок клумбы и вазоны.

"Мы хотим сделать здание автовокзала ещё удобнее. Уже разработали проект капитального ремонта. В планах - обновить стены, навигационные панели. Один из главных вопросов сейчас — это организация санитарных узлов непосредственно в здании касс. В проекте это учли. Сейчас направили документы на экспертизу", - рассказал руководитель Объединения автовокзалов и автостанций Артём Антипин.

Недавно на автовокзале появился электронный кассир.

Напомним, ежегодно автостанция Тюмени обслуживает около 3 млн пассажиров.