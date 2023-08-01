Якушев призвал уделить внимание безопасности на выборах в УФО

Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности в Единый день голосования, 10 сентября, подчеркнул полпред президента России в УФО Владимир Якушев на совещании с главами регионов округа, заместителем генпрокурора Сергеем Зайцевым, представителями управлений МВД, МЧС, начальниками управлений ФСБ, представителями избиркомов.

10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области, выборы депутатов Тюменской городской умы, городской умы Екатеринбурга, довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. Законодательному собранию Ямала предстоит выбрать губернатора региона, напоминает пресс-служба полпредства.

"Наша страна вошла в масштабный электоральный цикл, который завершится в 2024 году выборами президента Российской Федерации. Провести эту кампанию на достойном уровне – приоритетная стратегическая задача, – акцентировал Владимир Якушев. – До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Знаю и понимаю, что такое этот финальный отрезок и для органов исполнительной власти, и для правоохранительных структур. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантировано безопасный избирательный процесс".