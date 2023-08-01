Детский сад планируют построить в Тюменской слободе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детский сад планируют построить на ул. Закалужской в районе жилого комплекса "Легенда парк" Тюмени. Для этого областному управлению капстроительства передали в пользование земельный участок площадью 1,11 га, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что за последние пять лет в регионе построено 30 детских садов. А это восемь тысяч новых мест для маленьких жителей Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Голышмановского округа, Тюменского и Исетского районов.