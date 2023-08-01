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Базу отдыха и магазин откроют в отдаленном селе Тобольского района инвесторы

Экономика, 12:56 30 августа 2023

t.me/VI_Elizarov | Фото: t.me/VI_Elizarov

Базу отдыха и магазин создадут инвесторы в селе Ушарова Тобольского района. В ходе реализации первого проекта будет создана инфраструктура для агротуризма, а второй решит социальную проблему, сообщил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своем ТГ-канале.

"Помещение под магазин инвестор выбрал из перечня муниципального имущества для малого и среднего бизнеса. Предприниматели, желающие развивать своё дело в Тобольском районе, могут выбрать подходящее имущество из списка", - уточнил глава района.

На базе отдыха для любителей агротуризма предприниматель планирует построить комплекс у воды с причалом и организованной рыбалкой. Здесь будет создано 10 рабочих мест для сельчан.

Обе бизнес-идеи включены в реестр инвестиционных проектов Тюменской области и взяты на сопровождение. Уточнить возможности реализации проектов в Тобольском районе можно в проектный инвестиционный офис по телефону 8 (3456) 24-68-00 (доб. 1204).

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# инвестиционные проекты , сельский туризм , Тобольский район

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