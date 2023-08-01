Более 166 тысяч сертификатов на маткапитал оформили в Тюменской области за 16 лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 166 тыс. сертификатов на материнский капитал оформили в Тюменской области за 16 лет. В денежном выражении семьям региона за тот же период перечислили более 55 млрд рублей.

Об этом рассказала управляющий Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тюменской области Алефтина Чалкова в эфире Центра управления регионом во Вконтакте 30 августа.

"В первом полугодии 2023 года объем зачислений по направлениям и видам использования материнского капитала превысил 4 миллиарда рублей", - уточнила она.

Алефтина Чалкова также отметила, что программа материнского или семейного капитала стартовала в России в 2007 году. Она постоянно совершенствуется, добавляются новые виды направлений, на которые можно направить средства данной господдержки и формат.

"С 2020 года действует проактивный режим. Сейчас в Социальный фонд поступают данные по рождению ребенка из Единого государственного реестра ЗАГСа. Информация об электронном сертификате находится в личном кабинете мамы на Госуслугах", - уточнила Алефтина Чалкова.

Оксана Корнеенкова