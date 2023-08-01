Сход с рельсов шести вагонов на станции Винзили расследуют в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть вагонов сошли с рельсов вблизи железнодорожной станции Винзили Свердловской железной дороги 31 июля. Ущерб составил свыше 1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что причиной происшествия на железнодорожном пути необщего пользования стало нарушение работниками предприятия устава железнодорожного транспорта и правил перевозок грузов. Прокурор направил материалы проверки в следственные органы.