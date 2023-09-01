Тюменский самбист завоевал серебро на международном фестивале

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Курсант ТВВИКУ Артем Михеев занял второе место в весовой категории до 98 кг в соревнованиях по самбо, которые проходили в рамках фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Спортсмену выпала возможность посоревноваться с борцами из России и Киргизии, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Я изначально настраивал себя на призовое место. Это мой первый опыт выступления на столь крупных соревнованиях, но, несмотря на это, я смог совладать с эмоциями и выйти на ковер. Мне удалось посоревноваться с отличными борцами, получить новый опыт, а также научиться новому. Моя цель сейчас – отобраться в состав национальной сборной и, может, даже принять участие в европейских стартах", - сказал тюменец.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Добавим, соревнования самбистов проходили в двух дисциплинах – "спортивное самбо" и "боевое самбо". В спортивном направлении выступили более 110 участников, в числе которых были и семеро воспитанников ТВВИКУ. Всего фестиваль охватил 16 видов спорта.