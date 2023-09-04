Межвузовский кампус призван создать коллаборацию вузов для развития экономики Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Главная задача межвузовского кампуса в Тюмени – создать коллаборацию тюменских вузов, заточенных на решение научно-технологических вызовов для развития экономик Тюменской области, ХМАО-Югры и Ямала. Также он должен стать точкой притяжения студенческих талантов в регион.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сказал на встрече с молодежью Ноябрьска.

Вопрос о том, чем кампус может быть интересен ямальской молодежи, задала обладатель нагрудного знака "За развитие добровольчества в городе Ноябрьске", стипендии главы Ноябрьска за социальную активность, победитель "Большой перемены", дважды победитель гранта губернатора ЯНАО на поездку в город-герой Севастополь Милана Гараева.

"На сегодняшний день 40 процентов студентов, обучающихся в вузах, это ребята с Севера. Мы хотим, чтобы вы у нас получали образование, а потом возвращались в своей регион и выстраивали, в том числе, сотрудничество, чтобы наши предприятия устраивали совместные стратегии", - отметил Александр Моор.

Проект предусматривает создание 10 объектов площадью 167 тыс. 300 кв. м. Это четыре общежития, гостиница, учебно-лабораторный корпус, технопарк, конгресс-центр, центр поддержки и развития талантливой молодёжи, спортивный центр. Здесь будет обучаться порядка пяти тысяч студентов.

Доля федерального бюджета при строительстве межвузовского кампуса составит более 52 % или 17 млрд рублей, из регионального бюджета направят свыше 13 % или 4,5 млрд рублей, концессионер - 34 % или 11 млрд рублей. Концессионное соглашение уже подписано – строительство стартует в 2024 году вблизи оз. Круглое. Ввести в эксплуатацию его планируют к 2028 году.

"Нам важно, чтобы наши молодые ребята становились талантливыми инженерами, создавали стартапы, занимались наукой. А каким бы не был хороший университет по отдельности, сложно заниматься большими проектами. Межвузовский кампус решит эту проблему", - добавил губернатор региона.

К примеру, руководитель волонтерского центра ТюмГМУ Мария Антонова рассказала, что волонтеры-медики планируют продвигать здесь инициативу по популяризации донорства костного мозга.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Виктория Макарова