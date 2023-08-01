Тюменские студенты разработали концепцию межвузовского кампуса "Учись с кайфом!"

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Концепцию межвузовского кампуса "Учись с кайфом!" разработали студенты Института архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Суть предложения заключается в интеграции здания в зеленый каркас города, сообщает пресс-служба вуза.

Представленный макет включает в себя учебные и медицинские корпуса, спортивный комплекс, парковку и жилой блок. Основные принципы формирования территории кампуса включают благоустройство городской зоны, создание инновационной среды, повышение туристической привлекательности города, организацию досуга для молодежи и развитие рынка идей для студенческих стартапов.

Тюменские студенты считают, что эта концепция поможет привлечь больше учащихся в Тюмень и создаст благоприятную атмосферу для успешного обучения. Также, по их мнению, такой подход поможет не только сохранить благоприятную экологическую обстановку, но и способствовать физическому и психическому здоровью горожан. Жители смогут проводить время на природе, заниматься спортом и просто отдыхать.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью нацпроекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.