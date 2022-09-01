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Трое тюменских подростков победили в конкурсе по созданию межвузовского кампуса в Minecraft

Общество, 14:02 14 сентября 2022

группа Тюменскийкампус.рф во ВКонтакте | Фото: группа Тюменскийкампус.рф во ВКонтакте

15-летний Никита Иванов и 11-летние Константин Феденко и Кирилл Татаринов победили в онлайн-конкурсе по созданию проекта межвузовского кампуса в Minecraft, итоги которого подвели 14 сентября. Каждая работа прошла проверку на наличие накрутки лайков, нерелевантные не учитывались при подсчете, сообщают организаторы.

Работа Никиты набрала 252 голоса, Константина – 195, за Кирилла проголосовали 185 человек. Победитель выиграл брендированные беспроводные наушники JBL, призеры – сертификат в книжный магазин "Читай-город" и мерч тюменского кампуса.

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Всего в конкурсе участвовали 11 человек. Тюменцы воплотили свои представления о том, чем можно наполнить будущий студенческий городок. Посмотреть все постройки можно в группе "Тюменскийкампус.рф" во ВКонтакте.

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# конкурс , Тюменский кампус

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