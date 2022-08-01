Тюменским студентам и школьникам предлагают построить межвузовский кампус в Minecraft

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Построить в Minecraft межвузовский кампус и выиграть призы предлагают студентам вузов и ссузов, а также учащимся школ Тюменской области до 7 сентября. На конкурс от участника принимается не более одной работы, сообщают организаторы.

Главное условие: пространство кампуса должно быть не только для студентов, но и жителей города. В нем могут быть парки, лаборатории, кафе, спортплощадки, сцены, общежитие. Получившиеся постройки нужно отправить в сообщения сообщества тюменского кампуса с указанием ФИО.

Победителей определят в группе "Тюменскийкампус.рф" с помощью зрительского голосования. Поставить лайки понравившимся работам можно будет под фотографиями в альбоме конкурса.

За первое место авторам подарят беспроводные наушники JBL, за второе – сертификат в книжный магазин "Читай-город", за третье – брендированный мешок для сменной обуви и спортивную бутылку для воды.