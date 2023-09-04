Юргинский парк "Семейный" построили при поддержке региональной субсидии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк "Семейный" в с. Юргинское построили при поддержке субсидии, выделенной из бюджета Тюменской области. Более 40 млн 820 тыс. рублей направили на создание инфраструктуры общественной территории.

Средства вложили в устройство городошной площадки, памп-трека, велодорожек, детской и спортивной площадок.

На многофункциональном корте местные футболисты проводят турниры. По словам отца трех спортменов Андрея Иванова, у селян появилась возможность в одном месте всей семьей проводить время с пользой.

"У меня в футбол играют трое сыновей. В селе есть три площадки, эта самая лучшая, потому что современная. У нас сейчас тут турнир проходит. А младшая дочь ходит в этот парк на детскую площадку, так что мы здесь всей семьей. Парк оправдывает свое название, хорошее место для всей семьи", - отметил Андрей Иванов.

Создание парка в Юргинском – решение селян. 38,4 % жителей определили его победителем по итогам голосования за общественные территории для благоустройства. Всего было 12 объектов-участников.

В 2020 году за счет средств местного бюджета была разработана проектно-сметная документация. В 2022 году началось строительство. Парк "Семейный" открыли 21 июля 2023 года.

Губернатору Тюменской области Александру Моору во время его рабочего визита в район рассказали о наполнении парка, о том, что новое пространство стало точкой притяжения для жителей разного возраста.

В нем проводятся масштабные праздники. Для этого установили сцену с трибуной на 300 мест. Для удобства юргинцев открыли автостоянку площадью 650 кв. м. По всему периметру парка высадили деревья, кустарники, цветы.

Создание и открытие таких объектов значимо для села, отметил глава Юргинского района Виктор Васильев. Одна из задач местной власти – наращивать инвестиционную привлекательность.

"Ищем инвесторов, чтобы новые проекты реализовать в отраслях сельского хозяйства, лесопереработки, туризма. Есть куда приложить усилия. Так, в части развития туристического потенциала в районе есть минеральный источник с горячей водой, охотничьи и природные ресурсы", - рассказал Васильев.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор во время визита в Юргинский район также познакомился с производственным потенциалом племенного репродуктора ООО "Руском", оценил перспективы на урожай в ООО "Земля".

Анжела Лебедева