В Тюмени отремонтировали путепровод на обходе в районе Авторемонтной

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Ремонт проезжей части путепровода на Обходе Тюмени в районе ул. Авторемонтной завершен. Для укрепления и нивелирования деформационного шва дорожные строители первыми в России применили новую технологию ломаной оси, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Демонтируя старую конструкцию, подрядчик обнаружил, что стык плиты пролётного строения выполнен зигзагом. Привычные технологии в этом случае не сработали бы. Новое решение основано на применении полиуретан-металлических деформационных швов ломаной оси.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

"Вместе с изготовителем мы провели компьютерное моделирование, в ходе которого испытали планируемую модель шва под заданные нагрузки. Завод-изготовитель сделал специально для нашего путепровода индивидуальный конструктив, который мы успешно смонтировали", - рассказал директор подрядной организации Роман Проскуряков.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Полиуретан-металлический деформационный шов состоит из пружинистой металлической основы, которая влита в полиуретановый слой. Это обеспечивает надёжность и долговечность конструкции и повышает комфорт проезда автомобилей по мосту.

Впервые полиуретан-металлический деформационный шов применили в Барнауле семь лет назад. Он до сих пор справляется со своей задачей. Однако полиуретан-металлический шов ломаной оси впервые в России выполнили именно тюменские дорожники.

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Напомним, деформационный шов применяется при строительстве мостов и путепроводов для компенсации расширения строительных конструкций при изменении температуры воздуха.