Новую систему теплоснабжения установили в доме по ул. Волгоградской в Тюмени
С новой системой теплоснабжения начнется отопительный период для жильцов дома № 105 по ул. Волгоградской в Тюмени. Как сообщает городская администрация, подрядная организация выполнила работы в рамках краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов.
В подвальном помещении дома заменены магистрали, в тепловом узле установлены насосы вместо элеватора, установлен датчик температуры наружного воздуха с погодозависимой автоматизацией, а также прибор учета тепла.
На квартирные стояки в подвале установлены балансировочные краны, с помощью которых управляющая компания может регулировать равномерную подачу тепла.
Капремонт в многоквартирных домах Тюмени продолжается, некоторые работы носят сезонный характер и подрядные организации проводят капремонт инженерных сетей летом.