Новую систему теплоснабжения установили в доме по ул. Волгоградской в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

С новой системой теплоснабжения начнется отопительный период для жильцов дома № 105 по ул. Волгоградской в Тюмени. Как сообщает городская администрация, подрядная организация выполнила работы в рамках краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов.

В подвальном помещении дома заменены магистрали, в тепловом узле установлены насосы вместо элеватора, установлен датчик температуры наружного воздуха с погодозависимой автоматизацией, а также прибор учета тепла.

На квартирные стояки в подвале установлены балансировочные краны, с помощью которых управляющая компания может регулировать равномерную подачу тепла.

Капремонт в многоквартирных домах Тюмени продолжается, некоторые работы носят сезонный характер и подрядные организации проводят капремонт инженерных сетей летом.