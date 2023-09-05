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Новую систему теплоснабжения установили в доме по ул. Волгоградской в Тюмени

Экономика, 14:58 05 сентября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

С новой системой теплоснабжения начнется отопительный период для жильцов дома № 105 по ул. Волгоградской в Тюмени. Как сообщает городская администрация, подрядная организация выполнила работы в рамках краткосрочного плана капремонта многоквартирных домов.

В подвальном помещении дома заменены магистрали, в тепловом узле установлены насосы вместо элеватора, установлен датчик температуры наружного воздуха с погодозависимой автоматизацией, а также прибор учета тепла.

На квартирные стояки в подвале установлены балансировочные краны, с помощью которых управляющая компания может регулировать равномерную подачу тепла.

Капремонт в многоквартирных домах Тюмени продолжается, некоторые работы носят сезонный характер и подрядные организации проводят капремонт инженерных сетей летом.

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# капитальный ремонт

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