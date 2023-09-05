В Ишимском районе ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Газораспределительную станцию "Ишим" и газопровод-отвод ввели в эксплуатацию в Ишимском районе в рамках программы развития газификации в Тюменской области на 2021-2025 годы.

Созданная инфраструктура станет источником газоснабжения для двух межпоселковых газопроводов и позволит подключить к сетевому топливу 866 домовладений и 10 котельных в девяти населенных пунктах. В частности, доступ к газу получат образовательные учреждения Казанского района и крупные промышленные площадки Ишимского района, в том числе завод по переработке биологических отходов животного происхождения, предприятие по глубокой переработке зерна и индустриальный парк.

Старт работе ГРС "Ишим" дали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов (по ВКС), генеральный директор ООО "Газпром трансгаз Сургут" Олег Ваховский, директор управляющей организации ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Оксана Корнеенкова