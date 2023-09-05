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Тюменец привез серебро с международных соревнований по роллер-спорту

Спорт, 18:27 05 сентября 2023

ГАУ ТО ЦСО Воронинские горки | Фото: ГАУ ТО ЦСО Воронинские горки

Тюменец Кирилл Кочетков стал обладателем серебряной награды на международном фестивале Grand Skate Tour-2023, который прошел в Москве. Спортсмен выступил в состязаниях по роллер-спорту, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Наверное, впервые удалось войти в призовую тройку без какого-либо напряжения. Еще одним радостным событием стало то, что моя воспитанница из Москвы стала победительницей в детской номинации, поэтому фестиваль завершился для меня на очень позитивной ноте", - сказал Кирилл Кочетков.

Тюменская делегация также приняла участие в мастер-классах, образовательных семинарах, совместных тренировках любителей и профессионалов, выставках, посвященных скейтбордингу и роллер-спорту.

Также в соревнованиях скейтбордистов четвертое место заняла 13-летняя тюменка Рада Терещенко.

Отметим, в фестивале приняли участие 5 тыс. представителей из 40 стран.

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# роллер-спорт , скейтбординг

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