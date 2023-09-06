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ФСБ пресекла канал незаконной добычи и оборота осетра, нельмы и стерляди в Тобольском районе

Происшествия, 14:30 06 сентября 2023

РУФСБ России по Тюменской области

Сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с СОБР "Сова" Управления Росгвардии по Тюменской области пресекли противоправную деятельность лидера организованной преступной группы жительницы Тобольского района и ее сообщников, организовавших незаконную добычу и оборот немаркированной рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, женщина организовала регулярный вылов на р. Иртыш краснокнижной рыбы. "Незаконный промысел осуществляли нанятые ей рыбаки, которые привозили рыбу на территорию ее частного домовладения, где сортировали по видам, расфасовывали и замораживали в морозильных камерах с целью дальнейшей реализации. В результате оперативных мероприятий злоумышленники задержаны с поличным при сортировке свежевыловленной рыбы. Немаркированная рыбная продукция в количестве 139 осетров общим весом более 126 кг, стерлядь более 470 кг и нельма более 20 кг изьята из незаконного оборота", - отмечается в сообщении.

По данному факту следственный отдел СК РФ по Тобольску возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 171.1 и ч. 3 ст. 258.1УК РФ (производство, приобретение, хранение и сбыт продовольственных товаров без маркировки, а также незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

РУФСБ России по Тюменской области ﻿

Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление иных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Видео РУФСБ России по Тюменской области

Эксперт управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре предупреждает, что контрафактная продукция является потенциально опасной. "Очевидным последствием употребления рыбы, не подвергнутой в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, является заражение человека, - напомнили жителям. - Помимо паразитарных заболеваний, переносчиками которых являются рыбы, существует риск попадания в организм человека ядовитых веществ бактериального или не бактериального происхождения".

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# Росгвардия , РУФСБ России по Тюменской области , рыба , СОБР

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