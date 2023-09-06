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Автоматизированная котельная заработает в Матмассах 15 сентября

Экономика, 13:32 06 сентября 2023

департамента городского хозяйства Тюмени | Фото: департамента городского хозяйства Тюмени

На 90 % выполнены работы по реконструкции котельной на ул. Белоярской в мкр-н Матмассы. Запуск объекта запланирован на 15 сентября. Ход реконструкции оценил глава Тюмени Руслан Кухарук во время осмотра объектов теплоснабжения в преддверии нового отопительного сезона.

"Мы не только заменили старое, изношенное оборудование, - отметил гендиректор УСТЭК Александр Перекальский. - Но и по предписанию МЧС отключим котельную по улице Пражской, 49, которая находится в жилом доме, и подключим его к новой". Таким образом, обновленная котельная будет снабжать теплом пять многоквартирных жилых домов.

Мощность котельной составит 3,9 МВт, она будет работать в автоматизированном режиме. Работы проходили в рамках инвестиционной программы АО "УСТЭК".

"Все сигналы о технологическом состоянии обновленного оборудования поступают в диспетчерскую", - рассказала директор по капитальному строительству и ремонту "УСТЭК" Вера Маторыгина. По ее словам, гарантия подрядчика на новую котельную составляет 10 лет.

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Николай Ступников

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# котельные , отопительный сезон , Руслан Кухарук , УСТЭК

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