Более 3000 километров ветхих сетей заменили в УФО к началу отопительного периода
Более 3 тыс. км ветхих сетей заменили за лето в Уральском федеральном округе. Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме, обозначил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
"Климатические условия стимулируют регионы активно заниматься подготовкой жилья, энергетического и коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. Работа идёт в чётком соответствии с планами, даже несмотря на короткий межотопительный период в северных регионах округа", - подчеркнул полпред.
К холодам уже подготовлено более 90 % жилых помещений, котельных и коммунальных сетей. Практически полностью сформированы запасы топлива.
На Ямале, а также в ряде муниципалитетов Югры, в Юргинском муниципальном образовании Тюменской области, в посёлке Пелым и Восточном сельском поселении Свердловской области отопительный сезон уже начался.