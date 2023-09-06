Более 3000 километров ветхих сетей заменили в УФО к началу отопительного периода

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Более 3 тыс. км ветхих сетей заменили за лето в Уральском федеральном округе. Подготовка к отопительному сезону идет в плановом режиме, обозначил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"Климатические условия стимулируют регионы активно заниматься подготовкой жилья, энергетического и коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду. Работа идёт в чётком соответствии с планами, даже несмотря на короткий межотопительный период в северных регионах округа", - подчеркнул полпред.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

К холодам уже подготовлено более 90 % жилых помещений, котельных и коммунальных сетей. Практически полностью сформированы запасы топлива.

На Ямале, а также в ряде муниципалитетов Югры, в Юргинском муниципальном образовании Тюменской области, в посёлке Пелым и Восточном сельском поселении Свердловской области отопительный сезон уже начался.