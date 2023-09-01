Бизнес-тренер Максим Поташев проведет авторский мастер-класс для участников "Тюменской марки"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маркетолог и бизнес-тренер Максим Поташев проведет мастер-класс для участников выставки "Тюменская марка" в ДК "Нефтяник" 3 октября.

Об этом вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Юлия Шакурская сообщила на презентации нового сезона выставки "Тюменская марка-2023".

"Мы подготовили сюрприз. Известный всем бизнес-тренер Максим Поташев, которого мы привыкли видеть на телеэкранах как обладателя "Хурстальной совы", впервые приедет в наш город. Мастер-класс он сделает именно для участников "Тюменской марки". Думаю, это будет не просто формат шоу "Что? Где? Когда?", а погружение в современные бизнес-процессы. У Максима Поташева уникальная методика — он большое внимание уделяет интеллектуальному развитию. Для бизнеса этот мастер-класс будет иметь хороший эффект", — рассказала Юлия Шакурская.

Деловая программа пройдет перед самой выставкой, которая откроется в выставочном зале на ул. Севастопольской 20 сентября. Основная задача события, по словам Шакурской, заключается в том, чтобы предприниматели познакомились друг с другом, увидели, кто участвует в выставке в этом году. На нетворкинге будет присутствовать бизнес-тренер Светлана Худякова. Обратная связь от предпринимателей о ее мастер-классах всегда хорошая. Светлана Худякова в течение нескольких лет была наставником в рамках конкурса "Тюменская марка". Предприниматели, которые находились под ее крылом, становились победителями", — добавила Юлия Шакурская.

Конкурс "Тюменская марка" проводится 21 год. За это время он объединил 880 участников. Было выявлено 352 победителя, проведено 60 семинаров.

Участвовать в выставке будут 70 предпринимателей, которые пройдут конкурсный отбор. Организаторы ждут большое количество заявок. Их прием стартовал 11 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке. Заявиться также могут победители прошлых лет. Потенциальный участник должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Он не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности. В отношении предпринимателя не должна вестись процедура банкротства. Еще одно важное условие – регистрация на территории Тюмени.

Все 70 предпринимателей станут победителями конкурса. Всех участников наградят дипломами администрации города с присвоением звания "Участник выставки "Тюменская марка".

Инна Пахомова