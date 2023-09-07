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В Тюмени завершается реконструкция участка дамбы у озера Оброчного

Экономика, 17:12 07 сентября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Реконструкция участка № 7 дамбы у озера Оброчного завершается в Тюмени. Техническая готовность объекта составляет 85 %. Подрядная организация должна сдать объект в конце года, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Уже выполнены работы по устройству тела дамбы, водопропускных труб, креплению низового и верхового откосов дамбы. Также построены железобетонные подпорные стены, уточнили в ведомстве.

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# дамба , озеро Оброчное , реконструкция

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