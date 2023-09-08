Тюменским IT-специалистам до 35 лет при оформлении ипотеки не учитывают уровень дохода

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IT-специалистам до 35 лет при оформлении ипотеки не учитывают уровень дохода. Остальные требования по программе остались прежними, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В том числе льготная ипотека оформляется на квартиры в новостройках. В программе могут участвовать специалисты от 18 до 50 лет. При этом они должны работать в компаниях, аккредитованных Минцифры России.

Отметим, что с начала года количество воспользовавшихся льготной IТ-ипотекой в Тюменской области возросло более чем в два раза по сравнению с 2022 г.